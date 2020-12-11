Содержание нефтепродуктов в почве понизили? Железнодорожники завершают ликвидацию последствий разлива мазута в Камешковском районе. Работу выполнили с опережением графика, отметили в ГЖД.

Содержание нефтепродуктов в почве понизили? Железнодорожники завершают ликвидацию последствий разлива мазута в Камешковском районе. Работу выполнили с опережением графика, отметили в ГЖД. Напомним, 16 ноября рядом со станцией Новки-1 опрокинулись 33 вагона, из 6-ти цистерн вылился мазут. Произошло повреждение железнодорожного полотна в обе стороны. Из-за схода состава погиб 51-летний дорожный рабочий. Его придавило цистерной. Над