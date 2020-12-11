Обвиняемый, полагая, что за выполненные ремонтные работы ему выплатили не все деньги, самовольно забрал из квартиры потерпевшего мебель и бытовую технику.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство).В ходе следствия установлено, что фигурант за оплату помогал местному жителю, который занимается ремонтными работами. Спустя несколько недель совместной деятельности, напарник сообщил обвиняемому, что качество работы, проводимой фигурантом, его не устраивает, сотрудничать дальше он не желает, после чего произвел расчет.В дальнейшем обвиняемый, полагая, что ему заплатили не в полном объеме, самовольно забрал из квартиры напарника бытовую технику и мебель на сумму более 6 500 рублей, которые перевез на новое место жительства.Обнаружив пропажу имущества, потерпевший обратился в полицию.Оперативники установили местонахождение фигуранта, который сознался в содеянном.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.