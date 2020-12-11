Следствие по факту гибели 12-летней школьницы в Лакинске до сих пор не окончено. Трагедия произошла в мае прошлого года.

Следствие по факту в Лакинске до сих пор не окончено. Трагедия произошла в мае прошлого года. В поисках справедливости мама девочки обивает пороги всех инстанций. В материалах запутанного уголовного дела разбирался Александр Сыпченко.Татьяна до сих пор не может поверить, что Леры больше нет. 12-летняя дочь погибла от отравления угарным газом в собственной ванной. Трагедия произошла полтора года назад. Первой Валерию обнаружила ее сестра Вероника. Она попыталась привести девочку в чувство, но было слишком поздно.Вероника Петрова, сестра погибшей школьницы: “Перетащили в зал и пока ждали маму, скорую, отчима пытались как-то первую помощь оказать и водой поливала и массаж сердца делала и искусственное дыхание”.Тогда девушка и подумать не могла, что причиной смерти был угарный газ, при аналогичных обстоятельствах в той же ванной она и сама теряла сознание за год до трагедии. Но тогда врачи не смогли поставить точный диагноз и все списали на недомогание. После смерти Леры колонку демонтировали, а семья переехала в частный дом. Слишком многое напоминает о дочери, да и причины трагедии не ясны до сих пор. Датчик утечки газа, который появился в ванной уже после демонтажа колонки, срабатывает и сейчас, - говорит ТатьянаТатьяна Лакаева, мама погибшей девочки: “Газовщики нам не сказали, что это возможно был угарный газ, они просто сказали - утечки газа нет, все нормально, но мы обязаны отключить и мы, наша вина в чем была, что мы самовольно подключили заново колонку”.В смерти ребенка мама винит, в том числе, и себя. Если бы она после инцидента со старшей дочерью не включала колонку или установила обычный электронагреватель, впрочем, пресловутое сослагательное наклонение в этой истории звучит слишком часто. Управляющая компания, которая тогда обслуживала дом, также должна была надлежащим образом следить за работой вентиляционных проходов. По словам жильцов дома, из-за слабой вытяжки проблемы возникают до сих пор.Надежда Воробьева, председатель ТСЖ: “Некоторые люди даже не просто чистили, а по два ведра выгребали и еще пытались что-то как-то протолкнуть тросами, за что я конечно ругалась, сказала, что этого делать не имели права, вы должны были обращаться в управляющую, но они говорят - выхода не было колонки не работали”.Полтора года назад было возбуждено уголовное дело.Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявленоТатьяне.По версии следствия именно ее действия привели к трагедии. Однакоточку в этом непростом уголовном деле должен поставить суд. Он состоится в ближайшее время.Александр Сыпченко, Семен Карпов“Вести-Владимир”