В Москве правоохранители доставили в отделение полиции тренера по шахматам, подозреваемого в педофилии. Мужчина предпринял попытку сбежать от стражей порядка через окно, расположенное на ..

В Москве правоохранители доставили в отделение полиции тренера по шахматам, подозреваемого в педофилии. Мужчина предпринял попытку сбежать от стражей порядка через окно, расположенное на пятом этаже здание.Предполагаемый злоумышленник спрыгнул на козырек, находившийся на уровне третьего этажа. Однако скрыться ему не удалось: вовремя подоспевшие сотрудники вновь его задержали.44-летнего мужчину подозревают в попытке растления ребенка, не достигшего 14-летия. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения, передает