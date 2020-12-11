В должности вице-губернатора он проработал семь лет.

Два дня назад, 9 декабря, в столице на 70-м году жизни после непродолжительной болезни скончался бывший замгубернатора Владимирской области, генерал-лейтенант в отставке Владимир Чесноков.Владимир Яковлевич родился 5 мая 1951 года в посёлке Никологоры Владимирской области. В 1973 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт, в котором прошёл курс военной подготовки. В вооружённых силах дослужился до начальника Центрального организационно-планового управления капитального строительства - заместителя начальника Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны РФ. В 2006 году назначен на пост вице-губернатора региона, на котором проработал семь лет. За время госслужбы стал доктором экономических наук, заслуженным экономистом России.Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича Чеснокова.