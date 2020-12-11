"Проводится оформление необходимых материалов для принятия решения в соответствии с законодательством", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по г. Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил.Обвиняемый в мошенничестве мужчина был объявлен в международный розыск в октябре этого года на основании запроса правоохранительных органов Ирана. Согласно информации иностранных коллег, он может быть причастен к хищению порядка 250 миллионов долларов.Задействование каналов Интерпола позволило оперативно установить факт въезда фигуранта в Россию и провести его задержание на 22-м километре Калужского шоссе.В настоящее время он доставлен в отдел внутренних дел. Проводится оформление необходимых материалов для принятия решения в соответствии с законодательством», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.