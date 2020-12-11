Он предлагал полицейским 20 000 рублей.

Петушинский райсуд признал 23-летнего москвича виновным в «даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий». Задержать злоумышленника помогли местные жители, которые увидели мусоровоз с чужими номерами, засняли момент выгрузки на видео и вызвали полицию. Сотрудники МВД составили на мужчину протокол за ввоз столичных отходов. Нарушитель предложил правоохранителям взятку – 20 000 рублей.Полицейские от «подарка» отказались, но гость из соседнего региона был настойчив. В результате он был задержан. Против него возбудили уголовное дело. В содеянном преступник раскаялся и получил два года условно.Напомним, что действующая территориальная схема обращения с ТКО во Владимирской области запрещает ввоз мусора из других субъектов РФ. терсхемы на следующий год также сохраняет этот запрет.