В торжественной обстановке руководитель территориального подразделения по вопросам миграции Сергей Кураев в присутствии родителей ребят вручил им паспорта...

Начальник ОВМ ОМВД России по Войковскому району подполковник полиции Сергей Кураев в преддверии Дня Конституции Российской Федерации совместно с председателем Общественного совета при УВД по САО Максимом Жаровым и членом Общественного совета при УВД по САО Александром Зениным приняли участие в акции «Конституция Российской Федерации – основной закон страны».«Получение паспорта гражданина Российской Федерации является знаменательным событием для каждого человека», – сказал подполковник полиции Сергей Кураев, обращаясь к родителям и детям, пришедшим в предпраздничный день для получения паспортов.В торжественной обстановке руководитель территориального подразделения по вопросам миграции Сергей Кураев в присутствии родителей ребят вручил им паспорта и сказал, что это самый главный документ в жизни, и что теперь каждый из них стал полноправным гражданином нашей страны. Председатель Общественного Совета при УВД по САО Максим Жаров вручил юным подросткам текст основного закона страны – Конституцию Российской Федерации.Затем все участники и члены их семей были приглашены сделать памятные фотографии в специальной фотозоне #МыГражданеРоссии, организованной полицейскими в честь Дня Конституции РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29