В черте Владимира продолжаются работы по установке рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения.

В ближайшие выходные федеральные дорожники дважды перекроют трассу М 7 «Волга».Так, ночью 12 декабря на 114 км трассы в Петушинском районе с 1:00 до 01:40 будет перекрыто движение из-за монтажа модульного надземного пешеходного перехода около поворота на СНТ Богаева Поляна. При необходимости водители могут объехать участок через Покров, Вишневый, Ставрово, Лакинск с выездом на трассу М-7 на 103 км и 156 км.А в ночь на 13 декабря краткосрочные ограничения с перекрытием движения на 20 минут введут на следующих участках трассы в черте Владимира: на 15 км у примыкания от улицы Гастелло в 23:00 и 0:30 на 17 км в районе поворота на ТЦ «Самохвал» в 1:30 и 2:30. Это связано с работами по установке рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения.