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- Запутанная история гибели 12-летнего ребёнка в Лакинске. Почему следствие считает виновной мать погибшей?- Фейерверк на пожаре, продажа здания школы и дед мороз с антителами... Какие ещё темы обсуждали владимирцы в сети?- Ковровчанин Петр Милованов борется за выход в финал конкурса "Синяя птица". Чем он удивил жюри и покорил зрителей?Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.05 на канале «Россия 1».