Не мое -
Вот и легла дворняжка на землю,
в страхе прижав к голове свои уши,
Что ж ты позоришь, наш друг Саакашвили,
перед планетой хозяина Буша?
Где твоя честь, и кавказская гордость,
ты, посылая народ свой под пули,
Шлепнулся в грязь с визгом "Мове!",
невзирая на афоризм Долорес Ибаррури,
Что на коленях жить лидер не должен,
даже минуты, секунды, мгновенье,
Или тебя испугали, быть может,
крики людей из сожженных селений,
Крики детей из-под гусениц танков,
крики мужчин, что встают из окопов?
Или ты просто привык, когда страшно,
сразу ложиться при всех кверху жопой?
Кадры позора летят по планете,
вот, посмотрите, грузины - ваш лидер!
Так закопался в асфальт, средь охраны,
что и язык его даже не виден,
Тот, каким он
еще анекдот!