Сервис призван помочь решать проблемы граждан оперативно и качественно.

Сообщить о проблемах с вызовом «скорой» жителям Владимирской области поможет новый сервис на Госуслугах.АНО «Национальные приоритеты» информирует о новых сервисах, созданных в рамках защиты населения от COVID-19. В Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» запущена форма обратной связи по вопросам новой коронавирусной инфекции.Если не получается вызвать скорую медицинскую помощь или не удаётся дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции – о проблеме можно сообщить через Госуслуги. Услуга доступна даже для упрощённой учетной записи.Сервис призван помочь решать проблемы граждан оперативно и качественно. Уточняется, что в случае низкой оценки реагирования на запрос, будут проводиться проверки ведомств.