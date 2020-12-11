На портале открылся специальный сервис.

Сообщить о проблемах с вызовом скорой медицинской помощи теперь можно через госуслуги. Об этом «Аиф-Владимир» рассказали в пресс-служба обладминистрации.Как пишет Белый дом, для более эффективной борьбы с коронавирусом портале создана новая форма обратной связи. Если не получается вызвать «скорую» или не удаётся дозвониться до поликлиники – о проблеме можно сообщить перейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru/10092/1.Услуга доступна даже для упрощённой учетной записи. «Проштрафившиеся» медучреждения обещают проверять.