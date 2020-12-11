Об этом сообщили во владимирской мэрии. Решение будет приниматься каждым учреждением в отдельности, исходя из текущей ситуации с коронавирусом.

Учреждения допобразования во Владимире переводятся «на удалёнку». Ограничения в подведомственных музыкальных, спортивных и художественных школах, секциях, студиях и кружках вводятся с 21 по 31 декабря. Читай - до 11 января. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Шохин.Между тем, индивидуальные занятия проводить разрешается. Запрещаются только групповые.Напомним, что согласно Указу губернатора учреждения допобразования, находящиеся в ведении обладминистрации, переведены на дистант с 16 ноября.Что касается школ, которым рекомендовано с 21 декабря уйти на каникулы, то мэрия Владимира не планирует закрывать учебные заведения. Решение будет приниматься каждым учреждением в отдельности, исходя из текущей ситуации с коронавирусом.По информации горадминистрации, на сегодняшний день в школах областной столицы из почти 2 000 классов на карантин закрыты всего 17.