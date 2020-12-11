Этот спектакль носит название "Лечить. Спасать. Любить".

Тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Владимирский академический театр драмы готовит новый спектакль-посвящение врачам. Его премьера состоится уже 14 января следующего года.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы: «Это наш святой долг, наша святая обязанность. Не напрасно этот спектакль носит такое название "Лечить. Спасать. Любить". Мы понимаем, как сложно лечить. Как тяжело спасать. И сколько нужно душевного добра, чтобы любить. Мы хотим им сказать спасибо».сегодня во владимирской драме подвели итоги 2020-ого. Для театра он был сложным. Первая волна пандемии, полгода разлуки с любимым зрителем и пожар, который случился в июне. Пострадали главная сцена и зрительный зал. Многое было вопреки. Театр открыл сезон на других "дружественных" площадках. Но состоялись и ожидаемые премьеры, завоеваны победы на престижных смотрах. К примеру, только на недавнем международном форуме "Золотой витязь" театр драмы получил сразу несколько наград. Из-за коронавируса были отменены около десятка фестивалей. Но театр успешно освоил и онлайн-формат. Что касается восстановления главной сцены, по словам директора театра Бориса Гунина, работа над проектом уже началась.Мария Платанюк