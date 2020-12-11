На данный момент в мэрии не видят необходимости отправлять владимирских школьников на каникулы досрочно. Рекомендацию распустить учащихся по домам с 21 декабря всем общеобразовательным

На данный момент в мэрии не видят необходимости отправлять владимирских школьников на каникулы досрочно. Рекомендацию распустить учащихся по домам с 21 декабря всем общеобразовательным организациях региона дал областной департамент образования. На это мэрия заявила, что пока эпидситуация с заболеваемостью в школах Владимира позволяет продолжить обучение. Контроль за состоянием педагогов и учащихся ведется ежедневно. Из 2000