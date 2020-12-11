Рассмотрение уголовного дела проходило с участием коллегии присяжных заседателей

Сегодня во Владимирском областном суде завершилось рассмотрение в отношении двоих жителей поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. Оно проходило с участием коллегии присяжных заседателей. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Коллегия присяжных заседателей своим вердиктом от 26 ноября признала доказанным то, что ночью 21 мая прошлого годаегерь «Собинского государственного опытного охотничьего хозяйства» на своем служебном автомобиле прибыл на территорию обхода, расположенную в лесном массиве у села Березники. Причиной его приезда послужил услышанный им звука выстрела в лесу.В указанном месте егерь обнаружил правонарушителя, от которого потребовал сообщить о местонахождении всех соучастников, орудий и продукции добытой с нарушением правил охоты, а услышав его отказ, стал с помощью фонаря осматривать прилегающую территорию.Двигаясь в направлении лесного массива, , который в это время прятался за деревом.Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.Непосредственно после убийства преступники угнали автомобиль, принадлежащий охотхозяйству, стоимостью около 230 тыс. рублей, без намерения его присваивать, и вблизи поселка Бакшеево Московской области спрятали его в кювете.Соглашаясь с позицией стороны гособвинения по делу, суд одному из них, признанному виновным вубийстве иугоне автомобиля, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Также удовлетворен иск о взыскании с него морального вреда в размере 700 тыс. рублей.Второй соучастник преступления получил срок 4 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.