Она похитила со счетов предприятия более 5 млн рублей

Ленинский районный суд Владимира признал местную жительницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина работала заместителем главного бухгалтера на ООО «Птицефабрика Центральная».«Дважды в месяц злоумышленница вносила в документы о начислении заработной платы изменения. Она безосновательно повышала себе зарплату. Подготовленные и подписанные списки бухгалтерша отправляла в банк для перечисления денег на карты сотрудников предприятия. Своего мужа она тоже включила в реестр работников, хотя он не был трудоустроен на фабрике», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Общая сумма незаконно переведённых средств составила более 5,3 миллиона рублей.В ходе процесса обвиняемая полностью признала вину. Суд приговорил женщину к двум годам колонии общего режима. При этом нанесённый предприятию ущерб она должна будет возместить.Сразу после вынесения вердикта её взяли под стражу. Приговор в законную силу пока не вступил.