По нему будут курсировать 10-12 крупногабаритных автобусов. Интервал движения составит 10-15 минут.

С 21 декабря во Владимире запустят новый маршрут, который соединит микрорайон «Пиганово» с центром города. Автобус №33 будет обслуживаться «Владимирпассажиртрансом».Новая линия общественного транспорта пройдёт через проспект Ленина по Студёной горе, через Большую Московскую и улицу Гагарина. Автобус будет сворачивать на Лыбедскую магистраль и через Октябрьский проспект выезжать на улицу Горького. После этого, он по проспекту Строителей и улице Чайковского вернётся на Ленина и проследует до конечной остановки в «Пиганове».По нему будут курсировать 10-12 крупногабаритных автобусов. Интервал движения составит 10-15 минут. Выход на маршрут в 6:00. Завершение дня в 23:35.Напомним, что сейчас в «Пиганово» можно добраться только на рейсе №20С.