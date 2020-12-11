Общественное пространство планируют дополнить скейт-парком за 19 млн рублей, велодорожкой за 12 млн и достроить центральную аллею за 7 млн.

Мэрия Владимира ищет подрядчика, который продолжит реконструкцию парка «Добросельский». Общественное пространство планируют дополнить скейт-парком за 19 млн рублей, велодорожкой за 12 млн и достроить центральную аллею за 7 млн. Заявки принимаются до 23 декабря, 25 будут названы имена победителей аукционов. Общая сумма тендера – 61,2 млн рублей.На оставшиеся средства оборудуют тротуар, аллею с выходом на улицу Егорова, а возле детской площадки установят туалет.Завершить благоустройство «Добросельского» планируется в конце лета 2021 года.Первый этап преображения обошёлся в 74 млн рублей. В сквере построили детскую площадку, спортивные тренажеры, прогулочные дорожки, зону Wi-Fi и туалет.