В СНТ “Содышка” на территории города Владимира сгорел дачный дом. Происшествие случилось поздней ночью. Пожарные выехали на место сразу после вызова, но огонь быстро распространился

В СНТ “Содышка” на территории города Владимира сгорел дачный дом. Происшествие случилось поздней ночью. Пожарные выехали на место сразу после вызова, но огонь быстро распространился по деревянному дому. К моменту прибытия пожарных подразделений, пламенем было охвачено уже все здание целиком. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина. В момент происшествия он находился