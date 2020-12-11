Сегодня - первый день грандиозного финала фестивального проекта "Zвездные Врата".

Сегодня - первый день грандиозного финала фестивального проекта "Zвездные Врата".Впереди не только творческий конкурс, но и научно-практическая конференция, музыкальный джем-сейшн с участием звездных гостей и финалистов, “вездный бал”, мастер-классы и гала-концерт. Этот год стал большим испытанием для организаторов, жюри и многих участников. Впервые фестиваль пройдет без его президента-основателя - Ларисы Сёминой. В самом начале гала-концерта состоится дебют мемориального проекта «Сансара», создателями и участниками которого стали благодарные ученики Ларисы Рудольфовны. Они выступят с песней-посвящением дорогому и близкому наставнику. Пандемия позволила увеличить географию праздника. А живому музыкальному общению поспособствует джем-сейшн, во время которого музыканты смогут исполнить вместе не конкурсную, свободную программу.