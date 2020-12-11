При том, что последний на данный момент директор департамента госимущества и земельных отношений Павел Панфилов арестован на прошлой неделе.

При том, что последний на данный момент директор департамента госимущества и земельных отношений Павел Панфилов арестован на прошлой неделе.Мазанько отвечает по 49 томам уголовного - в общей сумме не менее трех миллионов рублей. По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.На данный момент в суде зачитывают протоколы выемки документов и пытаются по видеосвязи опросить свидетелей из других регионов.Ее преемник на этом посту, Павел Панфилов Он обвиняется в том, что, являясь директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, в декабре 2019 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 9 384 433 рублей 60 копеек.По одному уголовному делу с ним проходит и его заместитель Оксана Власенко, которую инкриминируют получение взяток от строительных компаний при получении подрядов на возведение соцобъектов.