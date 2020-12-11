Жалобы жителей и работающих в посёлке РТС областного центра услышаны.

Жалобы жителей и работающих в посёлке РТС областного центра услышаны. На участке трассы М-7сегодня вернули светофор.Напомним, на прошлой неделе федеральные дорожники заменили светофоры на примыкании к автомагистрали М-7 улицы Белоконской и подъездных путей к поселку. Подрядчики оперативно, чтобы не создавать препятствий для движения автомобилей. По договоренности с администрацией Владимира, наряду с работами на основном светофорном узле также была произведена замена светофора на пешеходном переходе, который пересекает автодорогу на повороте к поселку РТС.