Фигурируемая в 49 томах дела сумма откатов составляет не менее 3 млн рублей.

В Ленинском районном суде начался процесс с участием экс-директора департамента по имущественным и земельным отношениям Елены Мазанько. Предшественница задержанного на прошлой неделе действующего руководителя ведомства Павла Панфилова обвиняется в получении взяток в особо крупном размере в составе группы лиц. По уголовному делу проходит ещё два подозреваемых. Слушания идут в закрытом режиме.По версии следствия, чиновница помогала подрядчикам побеждать в аукционах на ремонт помещений, а также поставку оборудования и мебели. Фигурируемая в 49 томах дела сумма откатов составляет не менее 3 млн рублей.Известно, что в ходе процесса опрашивают свидетелей, зачитывают протоколы выемки документов.Напомним, что преемник Елены – Павел Панфилов на сумму более 99 млн рублей. Обвинение предполагает, что его ремесло ничем не отличалось от «шабашек» Мазанько – обеспечение победы в аукционе на госконтракт. Кстати, его заместителю Оксане Власенко инкриминируют аналогичное преступление.