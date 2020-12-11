На железной дороге в районе станции Новки-1 завершили работы по обеззараживанию почвы.

Последствия экологической катастрофы в Камешковском районе ликвидированы. На железной дороге в районе станции Новки-1 завершили почвы.Напомним, 16 ноября вблизи станции Новки-1 Камешковоского района на ходу . В общей сложности вылилось примерно полторы тысячи тонн мазута. Чтобы собрать вещество, дорожники нагревали почву и откачивали мазут. Далее землю вывозили для дальнейшего и полного обеззараживания. Вырезанные куски засыпали новым грунтом, общая площадь, которого составила почти 7 тысяч квадратных метров.Юрий Большаков, начальник Центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги- филиала ОАО "РЖД": «Загрязнение окружающей среды отсутствуют. На данной территории, которой мы провели работы в соответствии с утвержденным планом 9880 квадратных метров. Я считаю, что работа проведена колоссальная».Юрий Маслов, заместитель главного инженера Горьковской железной дороги- филиала ОАО "РЖД": «Вывезено почти 20 тысяч кубов загрязненного грунта на временные площадки. Около 10 тысяч кубов уже вывезены на площадки временного накопления в Ярославль и Дзержинск для того, что бы утилизировать их на этих площадках».В течение зимы работники будут продолжать мониторинг экологической ситуации. Весной проведут последние работы по обеззараживанию - биорекультивацию почвы. Распылят специальный состав, который уничтожит остатки мазута в почве.Артем Яковенко, Семен Карпов