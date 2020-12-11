Камешковским районным она признана виновной.

Камешковским районным она признана виновной., судом установлено, что женщина со своим супругом находились в гостях у знакомых, где распивали спиртные напитки. Обе семьи являются многодетными.В ходе употребления спиртного между мужчинами произошел конфликт и они ушли для выяснения отношений во двор дома.Когда злоумышленница проследовала за ними, во дворе оставался один хозяин дома, с которым у них случилась ссора, сопровождающаяся нецензурной бранью.Тогда у гостья, находившейся в состоянии опьянения, взяла в кухне нож и нанесла ему удар в спину.Из-за повреждения левого легкого и сердца он умер от острой кровопотери.Злоумышленница, являющаяся матерью четверых детей, свою вину признала в полном объеме, сообщила пресс-служба Областной прокуратуры.По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил женщину к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.