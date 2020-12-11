Под предельное увеличение индексов попадёт более 23 000 жителей региона.

С 1 июля во всех 111 муниципалитетах Владимирской области утверждено максимальное повышение тарифов на коммунальные услуги на 5,4%. Под предельное увеличение индексов попадёт более 23 000 жителей. Как заверили «33Live.Ru» в Белом доме, в среднем по области рост составит 3,4%.В пресс-службе обладминистрации добавили, что для снижения платёжной нагрузки на население в регионе действуют меры соцподдержки. На них в бюджет заложено около 100 млн рублей.«В 16 городах и районах для соблюдения ограничений по росту коммунальной платы предусмотрены субсидии. Плановые расходы местных бюджетов на эти цели оцениваются в 18,583 млн рублей», - резюмировали в администрации Владимирской области.