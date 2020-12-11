За ноябрь – декабрь проведён мониторинг 1997 магазинов и 1860 объектов общественного питания.

Главный по бизнесу в регионе – директор департамента предприинмательства Виктория Кулыгина рассказала СМИ о работе общепита и предприятий торговли в условиях введённых ограничений.Напомним, что запрешена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат. С 1:00 до 6:00 в регионе закрыты заведения общественного питания, за исключением придорожных кафе. Ужесточены требования к работе фуд-кортов, чья заполняемость в будни не должна превышать 50%, а в выходные 30%. «Табу» распространяется на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов, караоке, курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.Вследствие чего, чиновники и полиция проводят регулярные рейды по указанным местам. Как заверила Виктория Кулыгина, цель – разъяснить и предупредить.«В вопиющих случаях – составляются протоколы, которые направляются в суд», – подчеркнула глава ведомства.За ноябрь – декабрь проведён мониторинг 1997 магазинов и 1860 объектов общественного питания. В ходе рейдов выявлено 445 нарушений.«Нарушения носят единичный характер. В первую очередь – это пренебрежение посетителями «масочным режимом». Встречаются также нарушения по системе электронной идентификации посетителей через QR-коды, а также по обязательной термометрии», – резюмировала она.