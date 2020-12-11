Во Владимирской области утверждён предельный рост платы граждан за коммунальные услуги на 2021 год.

Во Владимирской области утверждён предельный рост платы граждан за коммунальные услуги на 2021 год.Второй год подряд с 1 июля во всех 111 городских округах, городских и сельских поселениях (муниципальных образованиях) региона максимальное повышение коммунальных платежей не превысит рост платы, установленный Правительством Российской Федерации для Владимирской области. На второе полугодие 2021 года это повышение утверждено на уровне 5,4 процента, которое сложится у немногим более чем 23 тысяч жителей региона (1,7 процента от общей численности населения). В среднем региональное повышение не превысит 3,4 процента.Принятый Указ в полном объёме отвечает поручениям Президента Российской Федерации по сдерживанию коммунальных платежей граждан.Для снижения платёжной нагрузки на население при оплате коммунальных услуг введены дополнительные меры социальной поддержки, которые носят заявительный характер (постановление администрации области от 08.11.2019 № 785). На эти цели из областного бюджета ежегодно предусмотрено порядка 100 млн рублей.Дополнительно в 16 муниципальных образованиях области для соблюдения ограничений по росту коммунальной платы будет реализован механизм субсидирования граждан. Плановые расходы местных бюджетов на эти цели оцениваются в 18,583 млн рублей.