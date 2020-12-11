Регион занимает седьмое место в ЦФО по количеству персональных инвестиций и 38 место по стране.

В 2020 году жители Владимирской области открыли 26 500 инвестиционных счетов, что существенно выше, чем в 2019. В региональном отделении Банка России бум вкладов объясняют поведением самих финансовых организаций. Специалисты банков стали всё чаще звонить клиентам с предложениями «вложить кровные в интересный проект».Ещё одна причина – снижение банковских ставок по вкладам. Этот факт подталкивает людей к поиску других источников дохода.По инвестиционным счетам предлагают оформить налоговый вычет на сумму в 13% от вклада до 400 тысяч рублей, либо освобождение дохода от налогов. В Банке отмечают, что инвестсчета не застрахованы государством, что повышает риск потери средств.Добавим, в 2020 регион занимает седьмое место в ЦФО по количеству персональных инвестиций и 38 место по стране.