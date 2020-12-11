Пытался избежать наказания с помощью взятки - в итоге поплатился ещё сильнее.

Пытался избежать наказания с помощью взятки - в итоге поплатился ещё сильнее. Житель Москвы, которыйзанимался несанкционированным вывозом мусора на территорию Владимирской области,приговорён к условному сроку.Следствием и судом установлено, что 18 августа 23-летний житель столицы . Водителя задержали местные жители, они же и вызвали полицию. Подкуп в размере 20 тысяч рублей не удался. Вину обвиняемый признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно и испытательным сроком 2 года.