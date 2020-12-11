На четыре больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт с прошлой пятницы. Общее количество заражённых теперь 14 892. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 41

На четыре больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт с прошлой пятницы. Общее количество заражённых теперь 14 892. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 41 заболевший за сутки). На втором месте антирейтинга Муром (17 новых КОВИД-носителей). Третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (15 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 2 809 случаев ( + 41 ) Гусь-Хрустальный