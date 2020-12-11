Врач Денис Серов предупредил россиян об опасности ношения медицинской маски. По его словам, неправильное использование может привести к проблемам со зрением.

Врач Денис Серов предупредил россиян об опасности ношения медицинской маски. По его словам, неправильное использование может привести к проблемам со зрением.Специалист рассказал, что ношение слабо прилегающей к лицу медицинской маски грозит синдромом сухого глаза. Это заболевание, характеризующееся снижением количества производимых организмом слез. Такое состояние нередко приводит к травмированию роговицы.Денис Серов отметил, что потоки воздуха, которые выдыхает человек в маске, постоянно движутся вверх-вниз. Если средство защиты неплотно прилегает к лицу, то большая часть воздуха идет вверх. В таком случае его поток возле глаз увеличивается, и слезная пленка исчезает быстрее.Избежать ухудшения зрения поможет регулярная смена одноразовых медицинских масок. Необходимо надевать новое средство защиты каждые два-три часа и следить за тем, чтобы оно плотно прилегало к лицу. Если человек стал видеть хуже, то ему следует немедленно обратиться к специалисту.Отметим, что с конца октября во всех регионах России начал действовать масочный режим. Средства защиты необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, аптеках, театрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей. Нарушителей режима ждет штраф.Ранее "Дни.ру" выпустили . Читатели узнают, какие средства защиты лучше, как правильно их носить и где можно приобрести маски в России.