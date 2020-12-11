10 декабря в Москве завершились финальные мероприятия Всероссийского конкурса детских туристических проектов.

10 декабря в Москве завершились финальные мероприятия детских туристических проектов, после десятичасового полуфинального отбора и защиты в финале – определены 13 проектов – победителей конкурса из 12 регионов России.8 декабря в рамках Всероссийского конкурса детских туристических проектов прошла полуфинальная он-лайн защита, на которой было представлено 100 проектов-полуфиналистов конкурса. Защита шла в нон-стоп формате более 10 часов, в итоге на основе оценок экспертов были определены 30 проектов – финалистов конкурса.9 декабря на финальной защите, прошедшей в Москве финалисты ответили на полный спектр вопросов экспертного совета конкурса, разъяснили инновационную составляющую своих проектов, факторы тиражируемости, интерактивности, безопасности и другие расширенные критерии лучшего детского туристического маршрута. В итоге определены 13 проектов – победителей конкурса, награждение которых прошло 10 декабря:В номинации «Туристический культурно-познавательный маршрут»:1 место – проект «Самара космическая», Туроператор «Профцентр», Самарская область;2 место – проект «Нас не догонят», Туроператор «Континент-тур», Псковская область;3 место – проект «От Тютчева до Толстого», Туроператор «Адмирал-Тур», Брянская областьВ номинации «Туристический маршрут в сфере экологического туризма»:1 место – проект «Алтайская хрупкость», Туроператор «Арго», Алтайский край;2 место – проект «Путешествие в край голубых озер», Туроператор «Илва», Смоленская область;3 место - проект «Мобильный «Кемп-лагерь», ЧОУ ЦДО «Фюзис», республика Хакасия.В номинации «Туристический маршрут в сфере промышленного туризма»:Гран-при – проект «Промышленный инновационные комплексы Петербурга. Знакомство с профессиями», Туроператор «Тари Тур СПб», г. Санкт-Петербург;1 место – проект «Промышленный тур», Туроператор «Майс Маркет», Самарская область;2 место – проект «Увлекательное путешествие в угольную столицу России – Кузбасс», Туроператор «Экскурсионная Сибирь», Кемеровская область;3 место – проект «Узнай тайну профессии», Туроператор «Пилигрим Плюс», Амурская областьВ номинации «Новые идеи по детскому туризму»:1 место – проект «Путешествия мечты», ИП Нигматуллина С., Калининградская область;2 место – проект «Уроки дает Петербург», Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург;3 место – проект «Героический Ржев. Дорогой памяти», Туроператор «Русь», г. МоскваТак же специальными дипломами были отмечены Ирина Маштакова, Туроператор «Анкор», за активное участие и высокий уровень профессионализма в разработке и презентации проектов, а так же проект «Плато Маньпупунер – исток Печоры», туроператор «Северный Урал» - за создание доступного продукта для детской аудитории на базе уникальной природной дестинации.Все, подавшие заявки на конкурс, получат сертификаты участников, призеры награждены дипломами, получили обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку от проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), их проекты будут размещены на платформе СМАРТЕКА Агентства стратегических инициатив (АСИ), как лучшие практики организации детского туризма и рекомендованы к внедрению в регионах Российской Федерации, обеспечены менторской поддержкой организаторов и официальных партнеров конкурса. Победители так же получат возможность войти в разрабатываемую программу субсидирования детского туризма в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Всероссийский конкурс детских туристических маршрутов впервые организован Федеральным агентством по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ). Экспертами конкурса выступили ведущие специалисты отрасли: