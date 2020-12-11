Участие в конкурсе для ребят из школы № 25 стало ценным опытом.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в текущем году внесла коррективы в проведение традиционного Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Впервые, за всё время проведения конкурса, юные инспекторы движения из всех субъектов Российской Федерации не смогли встретиться и в «живую» продемонстрировать свои знания Правил дорожного движения и навыки виртуозного обращения с велосипедом. Конкурс состоялся в онлайн-формате.10 декабря «Безопасное колесо-2020» собрало юных инспекторов движения из 85 субъектов страны. Владимирскую область представила команда школы № 25 города Владимира, ставшая победителем регионального этапа конкурса.Дети отвечали на теоретические вопросы первого этапа конкурса, которые включали в себя три тематических блока: 20 вопросов на знание Правил дорожного движения, 10 вопросов по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, 5 вопросов по основам безопасности жизнедеятельности.Ребята очень старались дать как можно больше верных ответов и обошли многих соперников, однако, во второй этап не смогли пройти. Несмотря на это, ЮИДовцы из Владимира не расстраиваются, отмечая, что участие в конкурсе такого уровня стало ценным опытом.Педагоги и сотрудники полиции отмечают, что проведение профилактических мероприятий такого масштаба помогает формировать правильные принципы и взгляды у подрастающего поколения на безопасность дорожного движения.