17-летний ковровчанин Пётр Милованов стал участником проекта «Синяя птица» на телеканале «Россия-1».

17-летний ковровчанин Пётр Милованов стал участником проекта «Синяя птица» на телеканале «Россия-1».Аккордеонист-виртуоз исполнил на конкурсе легендарное Libertango Астора Пьяццоллы, с первых нот поразив и профессиональное жюри, включая Дениса Мацуева, и зрителей. А в дополнительные 45 секунд музыкант исполнил динамичное произведение, написанное его преподавателем, сообщают "Ковровские вести".Впервые Пётр взял в руки аккордеон в 4 года — тогда это был, конечно, не осознанный выбор, а желание пойти по стопам старшего брата. Илья Милованов — неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель стипендии «Надежды земли Владимирской».Оба брата — воспитанники Галины Жировой, учились в Школе искусств им. Иорданского.Сейчас старший, Илья, уже окончил училище им. Гнесиных, работает в театре «Геликон Опера».Пётр окончил специальную музыкальную школу им. Гнесиных и сейчас перешёл на очередную ступень — учится в училище им. Гнесиных.Смотрите репортаж о нем в выпусках "Вестей" в 14.30 и 21.05.