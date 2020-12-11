17-летний ковровчанин Пётр Милованов стал участником проекта «Синяя птица» на телеканале «Россия-1».

На крыльях синей птицы. Ковровский музыкант Петр Милованов стал участником конкурса юных талантов на телеканале Россия. Аккордионист - виртуоз покорил и зрителей, и жюри.На всероссийском конкурсе "Синяя птица" Пётр Милованов исполнил легендарное "Libertango" композитора Астора Пьяццоллы. Петру Милованову всего 17, но его уже называют "человеком-оркестром". Пётр доказывает: в талантливых руках аккордеон способен воспроизвести звучание почти любого инструмента. Впервые он взял в руки аккордеон в 4 года. Вдохновил пример старшего брата - Ильи. Илья Милованов — неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель стипендии «Надежды земли Владимирской».После окончания Гнесинского училища принят в труппу столичного театра "Геликон-опера". Музыке себя посвятил и Пётр. Его выступление высоко оценили судьи. В том числе народный артист России Денис Мацуев.Это, так сказать, заготовленная импровизация. Но моментами что-то своё.- Это танго знают все в мире. Это удивительная основа для импровизации. Я думаю, Вы этим обязательно займётесь. А так великолепное владение этим нелёгким инструментом.Выходить на сцену, и видеть, что зритель тебя не отпускает". По словам Петра Милованова, именно это - показатель успеха музыканта. Он не скрывает: мечтает победить на кубке мира среди аккордеонистов. И уже получил рекомендации для участия в престижных состязаниях.Помочь Петру попасть в финал "Синей птицы" можем и мы, жители Владимирской области. За него можно проголосовать при помощи бесплатного смс-голосования.За Петра Милованова отправьте 19 на номер 9395.Также поддержать Петра можно в сети “ВКонтакте” в приложении "Синяя птица". Результаты голосования будут известны уже в это воскресенье в 18:15 на канале “Россия”.