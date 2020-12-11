В соответствии с Указом Владимира Путина, они получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

В администрации Владимирской области чествовали медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом. В соответствии с Указом Владимира Путина, они удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Награду Пирогова получили – заместитель главного врача Андрей Кряжев, заведующая отделением Наталья Гладышева, врачи - Мария Воронкова, Лилия Воронова, Александра Копытина, Тимофей Круглов, Галина Малинова, Владимир Мельчуков, Вячеслав Мирошниченко, Андрей Орехов и Андрей Сидоров. Медалями Луки Крымского награждены - главная медицинская сестра Маргарита Макарова, старшие медсёстры Ирина Иванова и Надежда Рассказова, медицинские сёстры Наталья Вялова и Татьяна Еременко.Двое активистов Владимирской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Сергей Грязнов и Владимир Неганов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическое воспитание молодёжи».На мероприятии также были вручены нагрудные знаки и удостоверения о присвоении почётных званий. «Народный художник Российской Федерации» – Владиславу Некосову, члену Мстёрского отделения Союза художников России. «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» – Равилю Хамитову, доктору медицинских наук, генеральному директору центра «Генериум».За подготовку и проведение волонтёрской акции «#МыВместе» знаком отличия «За Благодеяние» награждена преподаватель Владимирского базового медицинского колледжа Ирина Лопанова.