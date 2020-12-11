Исцелились от недуга – 188 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 112 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 188 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 40 костромичам. Десять новых случаев заражения диагностировано в Галичском районе, девять – в Костромском районе, семь – в Нейском районе, шесть – в Макарьевским районе. По пять инфицированных выявлено в Мантурово и Буйском районе, по четыре – в Шарьинском, Красносельском и Островском районах. Трое заболели ковидом в Антропово, по два – в Вохме, Сусанино, Судиславском и Кадыйском районах. Еще по одному пациенту прибавилось в Павино, Кологриве, Солигаличе, Волгореченске и Межевском районе.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 739 человек. Врачам удалось поставить на ноги 9 748 пациентов. В стационарах лежат 802 жителя области, из них 432 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 356 пациентов.