Вернуть нормальную и безопасную жизнь жители пытаются больше четырех лет.

Ни тротуара, ни нормального освещения. Жители поселка Достижение Ковровского района, выходя из дома, рискуют оказаться под колесами машины.Длина вопроса - 500 опасных метров… В поселке Достижение вместо тротуара - обочина. Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, другого пути нет.Анастасия Васина, староста поселка Достижение Ковровского района: «Мы сейчас находимся в центре населенного пункта. Здесь ДК, магазины, больница. Здесь дети проходят в школу из частного сектора, из многоквартирных домов. Этот тротуар нужен. Он просто необходим. В темное время суток тут очень темно. Освещение нам тоже обещают».Чем больше детей - тем опаснее передвигаться, рассказывает многодетная мама Антонина Заворыкина. Ни тротуара, ни света, ни искусственной неровности. Делить дорогу часто приходится и с большегрузами. Здесь живут почти тысяча человек, поселок быстро растет.Антонина Заворыкина, местная жительница: «По вечерам, когда дети идут из секции им приходится идти темными участками. У меня основная боль это поворот. Мы сколько раз со своими детьми идет. Хотя им говорила, что нужно соблюдать правила дорожного движения, что нужно смотреть направо и налево. Но машины не соблюдают скоростной режим. Дети и на велосипедах катаются. Вот он отъехал из-за этого поворота и вырулил, а там лесовоз мчится или фура. И все! Они же не затормозят».Если с тротуаром понятно, его просто нет, то с электричеством история посложнее. Жители вынуждены терпеть постоянные перебои и отключения света. Линии электропередачи давно нуждаются в модернизации. Вернуть нормальную и безопасную жизнь жители пытаются больше четырех лет. К проблеме подключился депутат Заксобрания Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области: «Часть вопросов уже удалось решить. Например, строительство освещения на этом участке дороги уже включено в программу работы департамента строительства. И в течение следующего года мы этот вопрос закроем. Часть вопросов еще находится в работе. Вопрос находится не просто на контроле, а я активно помогаю в решении вопросов. Тротуары, освещение и еще много вопросов с которыми обратились жители. В любом случае мы доведем до конца».На личные приемы к Алексею Говырину приходит каждый раз больше 10 человек. Даже в период пандемии приемы проходят, но в онлайн формате. Все с разными проблемами: от вопросов здравоохранения до электроснабжения. По целому ряду сложных вопросов депутат уже дал поручения, многие вопросы - на стадии решения. По словам Алексея Борисовича, очень важно включить наказы избирателей в проект областного бюджета следующего года, чтобы решить как можно больше проблем.Юлия Болдина, Семен Карпов«Вести-Владимир»