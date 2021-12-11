По состоянию на 1 ноября текущего года областную выплату на рождение ребёнка получила 4681 семья на...

По состоянию на 1 ноября текущего года областную выплату на рождение ребёнка получила 4681 семья на 33,7 миллионов рублей. Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её размер в этом году составляет:− на второго ребёнка − 4893 рубля;− на третьего и каждого последующего ребёнка − 9781 рубль;− на двойню − 16296 рублей;− на тройню − 119018 рублей.Пособие выплачивается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области. При установлении права на выплату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью ребёнка.ФОТО: https://pixabay.com/ru/