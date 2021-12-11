11 декабря 2021 года верующие отмечают церковный праздник в честь святителя Феодора Симоновского. В народе его называют Сойкиным днем.

11 декабря 2021 года верующие отмечают церковный праздник в честь святителя Феодора Симоновского. В народе его называют Сойкиным днем.ИсторияЧтобы понять, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории. Феодор Симоновский был епископом Русской церкви, архиепископом Ростовским. В свое время он являлся учеником преподобного Сергия Радонежского и духовным наставником Дмитрий Донского. Первый игумен и основатель Симонова монастыря. Переводчик, иконописец.Будущий святительродился в семье родного брата преподобного Сергия Радонежского Стефана. Годрождения неизвестен. Встречается датировка 1339 или 1340. Родом он был из ростовских бояр.Что нельзя делать 11 декабряНаши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя делать уборку вечером, чтобы неотметить Рождество "с нечистой силой". Также нельзя ничего давать вдолг соседям, даже продукты питания – чтобы не отдать свое счастье.Приметы и традицииЭтот церковный праздник в народе называют Сойкиным днем. На Руси верили, что у этой птицы на крыльях находятсянебольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.В этот православный праздник считалось хорошей приметой услышать крик сойки. 11 декабря надо прислушиваться к советам старших. Также в Сойкин день можно погадать на монетах. Нужнокинуть горсть разных монет и достать одну. Чем выше ценность выбранной монеты, темлучше будут идти у гадающего финансовые дела.Если рано утром в колодце слышно тихое журчание – жди прибыли.Сухая и холодная погода – лето будет сухим и жарким.Гуси часто хлопают крыльями – к потеплению.