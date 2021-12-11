Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу Россия 24.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу "Россия 24".По мнению Нурсултана Назарбаева, распад Союза Советских Социалистических республик (СССР) произошел по нескольким причинам. Мол, тогда в стране был запрос на перемены. Социалистическая экономика, а также тоталитарная и административная системы уже не были эффективными. Однако руководство не заметило это вовремя.При этом Назарбаев считает, что прибегать к реформам необходимо было в стране, где царили бы порядок и дисциплина. Однако в СССР уже не было спокойно. Это вторая причина, по словам политика. 12 июня 1990 года председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин объявил о независимости республики, что стало своего рода сигналом для остальных территорий.Напомним, официально СССР прекратил свое существование 25 декабря 1991 года. Тогда президент Михаил Горбечев сложил свои полномочия. В этот же день над Кремлем советский флаг сменили на российский триколор. Первое коммунистическое государство просуществовало 70 лет.Ранее о распаде СССР председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Политик уверен, что к этому событию причастны США и Европа, которые хотели устранить сильного противника.