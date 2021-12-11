С сентябре специально для автовладельцев запущено новое приложение «Госуслуги.Авто», с помощью которого можно хранить СТС в электронном виде.

С сентября текущего года началось тестирование специального мобильного приложения «Госуслуги.Авто», содержащего электронную копию регистрационных документов на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС). Это приложение в настоящее время доступно для скачивания всем гражданам при наличии смартфона и доступа к сети Интернет.Свидетельство о регистрации транспортного средства можно предъявлять сотруднику Госавтоинспекции в цифровом формате. Для этого необходимо скачать мобильное приложение и авторизоваться.После этого приложение автоматически загрузит данные из базы ГИБДД об автомобилях, принадлежащих гражданину, в том числе и информацию, указанную в СТС: серия и номер СТС, госномер машины, ее марка и модель, VIN, категория и год выпуска транспортного средства. Данные о машинах и мотоциклах, зарегистрированных на конкретного гражданина, всегда актуальны, так как загружаются из базы данных Госавтоинспекции.Для того, чтобы предъявить СТС сотруднику ГИБДД, нужно нажать кнопку «Предъявить документы». После этого приложение сформирует QR-код, который можно показать инспектору для считывания, сотрудник проверит его с помощью своего служебного «планшета».Новое приложение будет удобно, например тем, кто пользуется машиной вместе с другими членами семьи – не нужно передавать СТС друг другу каждый раз вместе с ключами от автомобиля. В настоящее время приложение работает в тестовом режиме, поэтому обмениваться друг с другом СТС все же придется.Использование мобильного приложения не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 ПДД, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.Помимо предъявления СТС приложение позволяет также искать и оплачивать автомобильные штрафы картами любых банков, проверять автомобиль на наличие ограничений, записываться на регистрацию транспортных средств, получение или замену водительского удостоверения.