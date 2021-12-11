К 2023 году для резидентов промпарка будет построен новый производственный корпус площадью 32 тыс. кв. м. Тем самым будет дополнительно создано порядка 210 рабочих мест

12 декабря в Суздале завершил работу Владимирский инвестиционный . Один из его результатов - подписание соглашения о дальнейшем развитии Киржачского промышленного кластера. Конкретно - об условиях осуществления инвестиций в строительство нового производственного корпуса промышленного технопарка «ИКСЭл». Документ подписали врио губернатора Александр Авдеев, глава администрации Киржачского района Илья Букалов и соучредитель ООО «Индастриал платформ групп клима» Михаил Тимошенко.В настоящее время в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» годах на территории технопарка «ИКСЭл» реализуется проект общей стоимостью 682,5 млн рублей по созданию Многофункционального производственно-сервисного центра.Объём новых вложений в технопарк составит ориентировочно 1,1 млрд рублей. Согласно инвестпроекту, в 2023 году для резидентов промпарка будет построен новый производственный корпус площадью 32 тыс. кв. м. Тем самым будет дополнительно создано порядка 210 рабочих мест.Региональная и районная исполнительная власть (в пределах своих полномочий) гарантируют инвестору содействие в решении инфраструктурных и ресурсных вопросов, в том числе окажут содействие в получении разрешительных документов и кадровом обеспечении проекта. Естественно, инвестору будет также предоставлена господдержка в соответствии с законом «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области»