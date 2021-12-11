Им вручат медаль хирурга Орлова за самоотверженность в работе в период пандемии, сопряженной с риском для жизни и здоовья

В 2020 году во Владимирской области была учреждена медаль «За медицинскую доблесть». Такое решение приняли депутаты регионального парламента, чтобы воздать должное владимирским медикам за героический труд во время пандемии. Одновременно была увековечена память выдающегося хирурга Николая Алексеевича Орлова (1874-1942). Он внес значительный вклад в развитие земского здравоохранения, содействовал открытию пункта переливания крови и онкологического пункта, провёл множество сложных хирургических операций.Медалью хиригу Орлова награждают как врачей, так и медработников среднего звена, младший медицинский персонал. За самоотверженность в работе, сопряженной с риском для жизни и здоровья, по указу врио губернатор Александра Авдеева награждены еще 59 наших земляков: