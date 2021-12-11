В 2022-2023 годах «Производственная Компания АВТ» инвестирует около 2 млрд рублей в проект по...

В 2022-2023 годах «Производственная Компания АВТ» инвестирует около 2 млрд рублей в проект по капитальному ремонту предприятия в Кольчугине для организации производства шинопроводных систем для передачи электроэнергии. В период с 2022 по 2025 год планируется создать 142 новых рабочих места. Проектная мощность предприятия, на которую стоит задача выйти во 2 квартале 2024 года, составит порядка 58,8 тысяч погонных метров продукции в год.ФОТО: https://www.pexels.com/ru