Получатель «бульбы» не известил Россельхознадзор о прибытии груза и не предъявили его для проведения необходимой проверки на безопасность

В ноябре 2021 года госинспекторам межрегионального управления Россельхознадзора стало известно о ввозе на территорию Владимирской области 20 тонн картофеля из Республики Беларусь. Овощной груз был доставлен физическому лицу для продажи на центральном рынке г.Владимира. Картофель является подкарантинной продукцией и подлежит обязательному фитосанитарному контролю, даже если поступил из страны СНГ. Но получатель «бульбы» не известил управление о прибытии груза и не предъявили его для проведения необходимой проверки на безопасность.Факт доставки картошки, бездействия получателя и, как следствие, нарушения законодательства обнаружили в отделе фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна с помощью информационной системы «Аргус-Фито». В декабре в отношении незадачливого реализатора возбуждено дело об административном правонарушении, причем – о двойном: он нарушил не только требования Федерального закона «О карантине растений», но и правила Таможенного союза.