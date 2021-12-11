На 247 километре трассы М-7 в Ковровском районе спасатели потушили пылающую Газель. Информация в...

На 247 километре трассы М-7 в Ковровском районе спасатели потушили пылающую "Газель". Информация в пожарную охрану поступила накануне вечером. На момент прибытия сотрудников регионального МЧС, машина горела по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области