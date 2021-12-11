Полиция Москвы задержала участников драки в подземном переходе у метро Комсомольская. Выявить нарушителей помогли камеры видеонаблюдения.

Полиция Москвы задержала участников драки в подземном переходе у метро "Комсомольская". Выявить нарушителей помогли камеры видеонаблюдения."В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта", – пресс-служба столичного управления МВД.Полицейские задержали трех граждан России. Это уроженцы Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.Сообщения о том, что в драке участвовали мигранты, не подтвердились.Нарушителей доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько неизвестных мужчин избивают прохожего в подземном переходе. Судя по камерам видеонаблюдения, инцидент произошел 5 декабря.